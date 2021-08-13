Москва, , 11:33 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе учения «Сибу/Взаимодействие-2021», которые проходили на полигоне Цинтунся в Китае. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства 13 августа.

Российко-китайские военные учения Mil.ru

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Министр отметил слаженность действий, высокий профессионализм участников учения и наградил отличившихся военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап совместных российско-китайских учений проходил с 9 августа. В нём прияли участие более 10 тысяч военнослужащих обеих стран. Также в манёврах задействовали 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолётов и вертолётов. С российской стороны к учениям привлечены подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО).

В ходе активной части учения военнослужащие России и Китая, проведя совместную разведку и поиск, обнаружили условного противника и затем провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию. Тактические группы выполнили десантирование и захватили опорные пункты условных террористов, да возможность основным совместным силам пойти в наступление.

Также было отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.