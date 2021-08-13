В пресс-центре REGNUM обсудят 20 идей Дмитрия Давыдова
Москва, 13 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. 17 августа в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему: «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».
Источником креативной стратегической энергии страны является гражданское общество. Инициативы людей, формирующих теоретическую стратегию с опорой на собственный практический опыт, нуждаются в серьёзном экспертном анализе.
Идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова вызвали широкий общественный резонанс. Теперь слово за профильными экспертами, которые выразили готовность всесторонне и системно проанализировать инициативу Давыдова.
В круглом столе примут участие:
Михаил Делягин — экономист, политик и публицист;
Дмитрий Журавлёв — директор института региональных проблем, политолог;
Владимир Лепехин— директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС, социолог;
Сергей Марков— директор Института политических исследований, политолог и общественный деятель;
Роман Газенко— ведущий, публицист, политтехнолог;
и другие.
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.