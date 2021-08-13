Москва, 13 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. 17 августа в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему: «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

Источником креативной стратегической энергии страны является гражданское общество. Инициативы людей, формирующих теоретическую стратегию с опорой на собственный практический опыт, нуждаются в серьёзном экспертном анализе.

Идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова вызвали широкий общественный резонанс. Теперь слово за профильными экспертами, которые выразили готовность всесторонне и системно проанализировать инициативу Давыдова.

В круглом столе примут участие:

Михаил Делягин — экономист, политик и публицист;

Дмитрий Журавлёв — директор института региональных проблем, политолог;

Владимир Лепехин — директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС, социолог;

Сергей Марков — директор Института политических исследований, политолог и общественный деятель;

Роман Газенко— ведущий, публицист, политтехнолог;

и другие.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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