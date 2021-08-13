Петрозаводск, 13 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Республике Карелия наблюдается постепенное снижение числа выявленных зараженных коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 157 жителей, что на три случая меньше, чем днем ранее и на 16 — чем в начале уходящей недели. Об этом 13 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из 157 новых носителей лишь один был привит от коронавируса. Состояние трех заболевших медики оценивают как тяжелое, а одного — крайне тяжелое, он находится на ИВЛ. Всего в Карелии на сегодня подтверждено 58 129 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5597 детей. Выздоровели 54 561 человек, в том числе 5186 детей. Скончались от COVID-19 в республике 746 человек, из них одни летальный случай зафиксирован за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,30%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 513 пациентов, из них 44 — в тяжелом состоянии, в том числе один вакцинированный от COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находятся пять человек, в том числе два на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки продолжает увеличиваться с 31,6% до 34,5%.