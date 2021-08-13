Иерусалим, 13 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Беспилотник, который принадлежал ливанскому шиитскому движению «Хезболла», сбили израильские военные. Об этом вечером 12 августа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Dean Calma IAEA Беспилотник

«В среду (11 августа) силы Армии обороны Израиля сбили беспилотник организации «Хезболлах», который пересек границу со стороны Ливана и проник в воздушное пространство Израиля», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что израильские военные наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа посол Израиля в ООН и США Гилад Эрдан заявил, что уличённые в антисемитизме сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должны быть незамедлительно уволены.