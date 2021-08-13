В Калуге представили 30 шедевров мастеров эпохи Серебряного века
Калуга, 13 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В рамках празднования 650-летия Калуги в местном музее изобразительных искусств торжественно открылась выставка «Шедевры из частных коллекций», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на кураторов вернисажа.
Выставка «Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века» является совместным проектом калужского музея и международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МККААД). Это крупная организация, которая существует с 2004 года и объединяет более 50 галерей.
Калужанам и гостям города представили порядка 30 произведений, созданных выдающимися мастерами эпохи Серебряного века, среди которых живопись Ильи Репина, Михаила Нестерова, Сергея Судейкина, Станислава Жуковского, графика Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Виктора Борисова-Мусатова, а также скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства.
Выставка «Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века» будет доступна широкой публике по 19 сентября 2021 года.