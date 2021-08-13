Калуга, 13 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В рамках празднования 650-летия Калуги в местном музее изобразительных искусств торжественно открылась выставка «Шедевры из частных коллекций», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на кураторов вернисажа.

Иллюстрация пресс-службы калужского музея изобразительных искусств. Афиша выстави «Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века»

Выставка «Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века» является совместным проектом калужского музея и международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МККААД). Это крупная организация, которая существует с 2004 года и объединяет более 50 галерей.

Калужанам и гостям города представили порядка 30 произведений, созданных выдающимися мастерами эпохи Серебряного века, среди которых живопись Ильи Репина, Михаила Нестерова, Сергея Судейкина, Станислава Жуковского, графика Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Виктора Борисова-Мусатова, а также скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века» будет доступна широкой публике по 19 сентября 2021 года.