Красногорск, 13 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Подмосковье планируют возобновить приостановленное строительство 12 жилых комплексов (ЖК). Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Ожидается, что работы по возведению жилых домов начнутся до конца 2021 года. Эти мероприятия будет проводить Фонд защиты прав дольщиков Московской области.

«По всем 12 ЖК права на земельные участки и объекты незавершенного строительства переданы фонду по решению Арбитражного суда региональному», — отмечено в сообщении.

Строительство должно до конца 2021 года начаться в жилых комплексах «Решетниково» в Клину, «Симферопольский» в Подольске, начнется возведение дома на Серпуховской улице в Подольске, а также зданий в комплексах «Березовая роща» в Раменском, «Пушкарь» в Пушкине, «Митино Дальнее» и «Акваполис» в Солнечногорске, «Белые росы» в Котельниках, «Бекасово-Сити» в Наро-Фоминске, «Дом у реки» в Химках и «Покровский» в Сергиевом-Посаде. Также ожидается, что строительство 16-го корпуса в «Новокосино-2» в Реутове войдет в активную фазу в конце августа 2021 года.