Омск, 13 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 августа в минздраве региона.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 66 275 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 48 167 человек. За сутки в регионе от COVID-19 излечились 298 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Омской области было подтверждено 387 случаев заражения кронавирусом, выздоровели 299 человек.