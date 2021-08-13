Хабаровск, 13 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На выборах губернатора Хабаровского края в единый день голосования 12 сентября будет четыре кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zaksobr-chita.ru После голосования

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Избирком зарегистрировал Михаила Дегтярёва (ЛДПР), Марию Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Бабека Мамедова (партия «Родина») и Владимира Парфёнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Как сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора Хабаровского края претендовали изначально восемь кандидатов — приём заявлений в крайизбиркоме завершился в пятницу, 16 июля.