Пермь, 13 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Пермский край получил две новых партии вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

На территорию региона доставлено 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 18 150 комплектов препарата «Спутник V». В ближайшее время препараты распределят между поликлиниками и частными медорганизациями.

Добавим, с начала массовой вакцинации в Пермском крае вакцинировано 587,4 тыс. жителей. Полностью прошли курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 446,4 тыс. пермяков.