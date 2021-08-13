Вашингтон, 13 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Автопроизводитель Pininfarina (принадлежит индийскому концерну Mahindra & Mahindra) представил на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (штат Калифорния, США) электрический суперкар Battista. Об этом сообщается на сайте компании.

Pininfarina 1900-сильный суперкар Battista

Новинка укомплектована дизайнерским пакетом Black Exposed Signature Carbon, а также полированными алюминиевыми дисками.

Модель имеет монокок из углепластика, в который интегрирован аккумулятор на 120 кВт-ч. Полностью заряженного аккумулятора автомобиля достаточно для преодоления 500 км пути (по циклу WLTP).

Силовой агрегат суперкара состоит из четырёх электромоторов общей мощностью 1900 л. с. (2300 Нм). До сотни машина разгоняется менее чем за две секунды. Максимальная скорость машины равна 350 км/ч.

Всего планируется выпустить 150 экземпляров авто.

Ранее компания Pininfarina провела в Италии официальную премьеру своего концептуального автомобиля Teorema, созданного на компьютерах и при помощи дополненной реальности. Машина будет оснащаться автопилотом.

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