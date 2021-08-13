Саратов, 13 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 13 августа прошли 582 053 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За сутки прививку получили 4245 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 485 753 человека, за минувший день 6370 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области среди работников образования привились от коронавируса 40% сотрудников. К началу сентября планируется привить не менее 60% педагогов.

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