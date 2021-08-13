13 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:35 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал затеваемую Киевом антироссийскую акцию «Крымская платформа» шабашем.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».

В информации РИА Новости сообщалось, что «украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза».

Однако не следует забывать, что враждебную России акцию поддерживает и неформально считающаяся «восточным флангом» НАТО Япония, правительство которой неустанно повторяет о стремлении развивать дружеские отношения с нашей страной. Но получается, что «развивать» лишь на словах, ибо официальный Токио солидаризируется в антироссийской политике со странами НАТО во главе с США и, хотя и формально, но является участником «коллективных санкций» Запада и неизменно называет добровольное возвращение крымского населения в «родную гавань» аннексией России.

Тосимицу Мотэги The Official CTBTO Photostream

Напомним, что при посещении весной текущего года Японии министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что страна намерена привлечь Японию к участию в инициативе «Крымская платформа», которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Киева.

«Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества — «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма», — заявил министр.

При этом для более тесного сближения с Японией на антироссийской «платформе» Киев использует необоснованные японские притязания на российские Курильские острова, заявляя об «общности целей по освобождению оккупированных территорий».

В Токио украинский министр делал громкие заявления о том, что Киев разделяет позицию Токио о статусе «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащую России южную часть Курил), а также отмечал необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

Комментируя посещение Тараном Японии, автор этих строк отмечал, что в Стране восходящего солнца не все в восторге от участия официального Токио в антироссийской акции в Киеве. Приводилось мнение японского эксперта по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзумы, который заявлял в интервью РИА Новости:

«Япония как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в «Крымской платформе». Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма». Япония не намерена ввязываться в территориальный спор других государств. Это, по словам эксперта, может принести негативные последствия для страны. Рушить отношения с Россией Токио не собирается, считает Асадзума.

Неизвестно, затрагивался ли вопрос об участии Японии в провокационной затее Киева во время недавнего телефонного разговора министра Лаврова с его японским коллегой Тосимицу Мотэги или основное время вновь было уделено, прямо скажем, пустопорожним разговорам о «мирном договоре», который в Токио не мыслят без удовлетворения реваншистских притязаний на суверенные российские Курильские острова.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Хотелось бы верить, что очевидные уловки Токио выторговать российские земли за никому через 76 лет после окончания войны не нужный «мирный договор», как и прежде, будут тщетными. Как и продолжающиеся вопреки логике бесконечные переговоры о «мирном договоре». Тем более что обсуждение на таких переговорах так называемого «территориального вопроса» антиконституционно и преследуется по закону. Правда, и президент, и министр иностранных дел заявляют об отсутствии в повестке дня «территориального вопроса». Но японцы с этим категорически не согласны и твердо заявляют, что без «возвращения северных территорий» договор не подпишут.

Притязания Японии должны решительно пресекаться МИД России, призванным стоять на страже территориальной целостности и суверенитета нашего Отечества. Ведь так, Сергей Викторович?