Екатеринбург, 13 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Федеральные торговые сети, работающие на территории Свердловской области, наращивают работу с местными производителями. Таким образом ритейл откликнулся на предложение Евгения Куйвашева поддержать свердловских производителей и расширить перечень социально-значимых товаров местного производства по доступным ценам.

В магазине

Напомним, Евгений Куйвашев в июне заявил о старте переговоров с торговыми сетями, работающими на территории Свердловской области. Необходимость их проведения связана с тем, что уральцы сегодня всерьёз обеспокоены стоимостью продуктов в магазинах. При этом местные товаропроизводители свои цены не завышают, пользуясь мерами господдержки.

«Действует рабочая группа по координации партнерства местных производителей и торговли. На базе министерства организуются торгово-закупочные сессии, где представители торговых сетей и поставщики задают друг другу вопросы и договариваются о сотрудничестве. Местные производители ведут коммерческие переговоры о поставке продукции, презентуют товар, описывая его конкурентные преимущества, качество и цену. Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах», — рассказал министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, доля продукции местных производителей по социальным группам товаров достигла в магазинах: мяса птицы — от 43% до 55%; молока — от 85% до 90%; масла животного — от 25% до 40%; хлеба — от 80% до 90%; яиц куриных — от 60% до 80%; вареных колбасных изделий — от 60% до 69%.

Министр отметил, что торговые сети, расширяя представительство местных производителей, действуют не в ущерб другим поставщикам, а увеличивают ассортимент.

По данным министерства, на полках торговой сети «Магнит» в ближайшее время появится новая продукция предприятий потребительской кооперации «Шалинское», «Красноуфимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское», а благодаря новым контрактам с крестьянскими фермерскими хозяйствами — местные перепела, яйца, мед, продукция пчеловодства, картофель, овощи, грибы и грибная продукция, молочная продукция и сыры.

Напомним, Евгений Куйвашев в рамках Петербургского экономического форума заручился поддержкой президента компании «Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки свердловских товаропроизводителей и обеспечения уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам.

Торговая сеть «Пятерочка» уже провела рабочие встречи с предприятиями потребительской кооперации «Артинское райпо», «Бисертское райпо» и «Саранинский хлебозавод» по вопросам сотрудничества.

Сети также рассматривают возможность создания «фермерских островов/уголков» в своих магазинах. «Актуализируем направление взаимодействия предприятий торговли и производителей по выпуску товаров под торговой маркой магазинов. Предприниматели делают товар по заказу сетей. Это гарантирует бизнесу стабильные объемы производства и сбыт. В этот процесс все больше включаются не только производители продуктов, но и непродовольственных товаров», — рассказал Артем Бахтерев.