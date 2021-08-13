Сеул, 13 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 166 325 человек. Об этом 13 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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По состоянию на 00:00 13 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 21 981 720 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 42,8%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 608 955 человек, а препаратом Pfizer — 9 305 084 человека, препаратом Janssen — 1 129 777 человек, Moderna — 937 904 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 705 064 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 8 932 065 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1990 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 220 182.

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