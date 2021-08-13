Москва, 13 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли, сообщает 13 августа сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Новый механизм компенсирует расходы застройщиков, связанные «с существенным удорожанием стройресурсов».

Теперь, согласно принятому документу, по согласованию сторон можно увеличить цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Эта же возможность распространяется на работы по сохранению объектов культурного наследия.

При этом рост стоимости не должен превысить 30%. Согласование условий закрепляется при помощи дополнительного соглашения.

Уточняется, что при изменении цены не потребуется новая проверка эффективности использования средств.