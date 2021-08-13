Красногорск, 13 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Школьные ярмарки в Подмосковье начнут работать с 16 августа. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

На территории таких объектов торговли будут продавать такие наименования товаров, как детская одежда и обувь как для школьников, так и для дошкольного возраста, спортивные одежда и обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки, подарки и сувениры, а также продукты питания: мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«С понедельника в регионе начинают свою работу ярмарки, организованные для реализации товаров широкого потребления, связанных с подготовкой детей к началу учебного года. Первые ярмарки пройдут в городах Протвино, Серпухов и Электросталь», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.