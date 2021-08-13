Нальчик, 13 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере в одной из больниц в Урванском районе. Было похищено более 700 тыс. рублей, выделенных медикам за работу с ковид-пациентами. В совершении хищения подозреваются сотрудники поликлиники №2 Межрайонной многопрофильной больницы

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«Должностные лица поликлинического отделения № 2 ГБУЗ «ММБ» в течение шести месяцев вносили в табеля учета рабочего времени заведомо ложные данные. Фиктивные документы стали основанием для выплаты более 700 тысяч федеральных средств в качестве стимулирующих выплат медикам за помощь ковид-пациентам», — цитирует пресс-службу прокуратуры NewsTracker.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что на официальном сайте прокуратуры данных о хищении в настоящее время нет.