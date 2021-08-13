Таллин, , 11:18 — REGNUM Известный эстонский предприниматель, производитель и экспортер роялей Estonia Индрек Лауль может стать достойной кандидатурой на пост главы государства. Такое мнение в открытом письме местным СМИ высказал депутат парламента страны Имре Соояэр.

Лауль не боится высказывать свое мнение, четко его формулируя, у него есть богатый международный опыт, который так необходим президенту любой страны, а тем более Эстонии, отметил парламентарий.

Соояэр считает, что парламенту Эстонии следует взвесить кандидатуру Лауля: «Эстония не может скромно топтаться на месте. Нам в Кадриорге (в таллинском парке расположен дворец президента — ИА REGNUM) нужен бодрый дух, человек с интуицией и знанием экономики, чтобы помочь вывести Эстонию из кризиса».

В ситуации, когда сага с президентскими выборами из-за политических разногласий парламентских партий зашла в тупик и кандидата нет, Соояэр считает, что пришло время куда шире, чем прежде, посмотреть на список кандидатов.

Как положительный факт кандидата Лауля парkfментарий назвал то, что у того нет собственного аккаунта в социальной сети Facebook: «В данном случае это может быть плюсом. На него не влияет буря страстей в соцсетях, он мыслит трезво сам».