Красноярск, 13 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Красноярске ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Павел Латышов ИА Красная Весна Дождь

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По данным синоптиков, 14 — 15 августа в центральных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с. Возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется в Хакасии.

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