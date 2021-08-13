Москва, 13 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В России будет расти количество сторонников удаленной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«Вполне вероятно, что количество сторонников «удалёнки» будет расти. Частично это будет связано с изменением профессиональной структуры работающих — увеличением доли трудящихся в тех отраслях, где возможна эффективная работа удаленно. Например, в сфере IT и коммуникации, в финансовой и страховой деятельности, в образовании, — сказал Ляшок. — Можно представить и множество вероятных последствий этого. Например, снижение различий между рынками труда разных регионов. Столичные компании начнут активнее искать новых работников в регионах. Также за счет большего вовлечения населения с ограничениями по здоровью можно достичь увеличения численности рабочей силы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России работники и работодатели разделились на два лагеря по вопросу об использовании удаленной занятости.