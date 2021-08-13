Ханты-Мансийск, 13 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (39 случаев), сообщает 13 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 170 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 13 августа в Югре зарегистрировано 67 706 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 792 человека, 1002 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).