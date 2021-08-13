Рига, , 11:17 — REGNUM С 11 августа, дня объявления в приграничных с Белоруссией районах Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС), Государственная пограничная служба страны не задержала ни одного нелегала. Об этом сообщила пресс-служба охраны.

В то же время отмечается, что благодаря режиму ЧС только в четверг, 12 августа, пограничниками во взаимодействии с полицией и Национальными вооруженными силами были пресечены попытки 101 человека нарушить государственную границу.

Согласно режиму ЧС, погранохрана получила полномочия возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

Всего за нынешний год были задержаны 352 человека, большинство из них — в начале августа до введения режима ЧС. Нелегалы доставлены в Центр для соискателей убежища Mucenieki.