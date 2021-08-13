Кострома, 13 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Одежда для школы, изготовленная костромским производителем, попала в антирейтинг Роскачества (автономная некоммерческая организация, учреждённая правительством России). Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Школьна форма

Речь идёт о коллекции «Orby School», созданной ООО «Компания Орби». Рейтинг составлен на основе исследований, произведённых с 2016 по 2021 год. Специалисты отметили, что за последние 5 лет марка нарушила требования технического регламента безопасности при производстве изделий 4 раза. Блузки для девочек, пиджаки, сорочки и брюки для мальчиков были признаны недостаточно гигроскопичными и воздухопроницаемыми.

Вместе с тем отмечается, что компания улучшила качество производимых товаров за прошедшие 5 лет. В 2021 году эксперты присудили производителю 2,3 балла из 5 возможных против оценки «0» в 2016 году.

Наряду с костромским производителем «злостными нарушителями» требований по безопасности назвали одежду фирмы «Радуга Дети» и «Cleverly». Наиболее комфортными для школьников Роскачество сочло товары марок «Van Cliff», «Наша форма», «Olmi», «Лидер-Торг» и «Пеплос».