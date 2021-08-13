Хабаровск, , 11:21 — REGNUM На заседании окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №70 13 августа был рассмотрен вопрос о регистрации кандидата на выборах Государственной думы VIII созыва Антона Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

Голосование. Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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За отказ в регистрации Фургала десять членов избирательной комиссии проголосовали единогласно. Основаниями для этого послужило то, что в ходе выборочной проверки подписных листов было установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке подписей. В связи с этим была произведена дополнительная выборка подписей.

В итоге после проверки подписных листов признано недостоверными и недействительными 2609 подписей, что составляет 48,2% от общего числа подписей, отобранных к проверке.

«В силу действующего законодательства выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей является основанием для отказа в регистрации кандидата», — уточнили в избиркоме.

Также Антон Фургал своевременно не представил надлежащим образом заверенный список лиц, осуществляющих сбор подписей, как итог — недостаточное количество подписей, необходимых для регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Хабаровского края 13 августа примет решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов на досрочных выборах губернатора края.