Белград, 13 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» проиграл сербскому «Партизану» из-за потери концентрации при стандартных положениях. Об этом 13 августа заявил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

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«Сочи» вёл в счёте два раза, но потеря концентрации при стандартном положении не позволила выйти в следующий раунд», — сказал Федотов.

Он добавил, что «Сочи» и «Партизан» показали хорошую игру, у обеих команд были равные шансы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи» проиграл «Партизану» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и выбыл из турнира.