Пенза, 13 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Пензенской области для поощрения жителей за заслуги в сфере сбережения и приумножения исторических знаний, вклад в дело воспитания подрастающих поколений учредили новый почётный знак.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

По словам врио губернатора Олега Мельниченко, награда «За сохранение исторической памяти» будет вручаться людям, отличившимся в поисковой, исторической и военно-патриотической деятельности, ведущим работу по воспитанию молодёжи и тем, кто оказывает помощь поисковым клубам, историческим обществам, организациям патриотической направленности.

«Соответствующее постановление подписал буквально вчера. Считаю, что такая награда региону необходима, поскольку труд многих наших земляков, имеющих значительные достижения в данной сфере, может и должен быть отмечен», — заявил Мельниченко в пятницу, 13 августа.

ИА REGNUM напоминает, пензенским тренерам, подготовившим чемпионов Олимпийских игр, станут выплачивать ежемесячно по 50 тыс. рублей, серебряных призеров Олимпиады — по 40 тыс. рублей, бронзовых — по 30 тыс. рублей.

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