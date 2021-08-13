Токио, 13 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На сегодняшний общее количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, выросло в Японии до 1478. Об этом 13 августа сообщает японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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При этом данное число тяжелых больных с COVID-19 стало новым самым большим количеством таковых за все время пандемии.

Вместе с тем, предыдущее самое большое число пациентов с новым заболеванием в тяжелом состоянии было зафиксировано в стране 25 мая (1413). Также известно, что из-за ухудшения эпидемической обстановки в Токио в период 12 июля по 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, на сегодняшний день в Японии выявили за все время пандемии в общей сложности свыше 1,09 млн носителей SARS-CoV-2 при более чем 15,3 тыс. скончавшихся от COVID-19.