Москва, 13 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, получивших награды на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 13 августа сообщает сайт правительства России.

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Документ утверждает размер дополнительного вознаграждения, которое получат спортсмены. За первое место в состязании предусмотрена выплата в размере 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзу — 1,7 млн рублей.

«Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам предстоящих летних Паралимпийских игр», — рассказали в правительстве.

Кроме того, вознаграждения получат тренеры и другие специалисты, принимавшие участие в подготовке спортсменов.