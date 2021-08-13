Москва, 13 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — представили свои проекты в номинации «Научное будущее моей страны». Как сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», по итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены четыре победителя.

Mkgtu.ru «Россия — страна возможностей»

В 2021 году конкурсанты могли представить свои проекты в двух возрастных категориях: 14−17 лет и 18−35 лет. В рамках очного этапа номинации «Научное будущее моей страны» эксперты конкурса «Моя страна — моя Россия» определили двух авторов лучших проектов младшей возрастной категории.

Москвичка Варвара Громакова представила в финале конкурса физическое исследование особенностей работы ветрогенератора в условиях низких температур для использования в арктической зоне. Климатические условия Арктики, в частности, практически не стихающий ветер, по мнению финалистки, может стать основным источником энергии в регионе. В ходе проведенного в школьной лаборатории эксперимента, Варвара пришла к выводу, что для использования ветрогенератора в суровых условиях Арктики необходимо продумать систему защиты устройства от неблагоприятных погодных условий. Разработка защиты генератора от арктического холода станет следующей целью проекта победительницы.

Еще одна жительница Москвы, Александра Сущеня представила исследование влияния структурных и сорбционных свойств хитозановых материалов на адгезию бактерий. Хитозан — это биоразлагаемый и биосовместимый нетоксичный полимер, который благодаря своим свойствам широко используется в сельском хозяйстве, медицине, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. В рамках своего исследования Александра изучила структурные, сорбционные и адгезионные свойства хитозана.

Еще двух победителей номинации «Научное будущее моей страны» эксперты конкурса определили в старшей возрастной категории.

Вадим Злобин из Ульяновской области представил разработку и исследование ресурсосберегающей технологии, позволяющей сократить материалоемкость и расходы на электроэнергию в сфере сельского хозяйства. Экономия станет возможна благодаря объединению процессов транспортирования и одновременного протравливания семян.

Представительница Владимирской области Алёна Харькова (Иващенко) защитила проект по разработке нанопорошка для производства оксидной и халькогенидной оптической керамики. Полученные образцы элементов оптики из синтезированных нанопорошков будут отличаться стабильными физико-механическими и оптическими свойствами, что обеспечит возможность их применения в качестве оптических элементов для лазерной техники.

Однако распределение призовых мест станет известно позже. Традиционные медали и специальные призы партнеров номинации будут вручены победителям на общей торжественной церемонии награждения, которая планируется на декабрь 2021 года. Новая номинация «Научное будущее моей страны» реализуется совместно с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

Президент НИЦ «Курчатовский институт», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Михаил Ковальчук в своем приветствии отметил: «Символично, что в Год науки и технологий XVIII всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия» был дан старт на площадке легендарного национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Это знаковое событие для нас как одного из ведущих научных центров не только России, но и мира. И отрадно, что в конкурсе «Моя страна — моя Россия» впервые учреждена специальная номинация «Научное будущее моей страны». Сегодня важно вовлекать молодое поколение в научную сферу и предоставлять нашей молодежи максимальные возможности для развития карьеры в науке, заниматься которой сегодня не только интересно, но и престижно».

В очном этапе номинации исследования и разработки финалистов в области конвергентных НБИКС-природоподобных технологий оценивали сотрудники национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Основными тематическими направлениями 18-го сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафоноврассказал: «Сегодня 11 финалистов конкурса, 5 из которых — школьники, имеют уникальную возможность представить свои разработки специалистам одного из передовых научных центров мира, получить обратную связь и рекомендации по своим проектам. Уверен, что очный этап номинации «Научное будущее моей страны», вне зависимости от результатов, станет для конкурсантов отправной точкой на пути к масштабным исследованиям и большим открытиям».

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила: «Номинация «Научное будущее моей страны», даже в сравнении с другими новыми номинациями, является самой молодой в конкурсе. Она была запущена совместно с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» через месяц после основного старта сезона. Несмотря на сокращенное время подачи заявок и узкую специализацию проектов, участниками номинации стали 1 152 человека из 39 регионов России, которые представили свои исследования и разработки в области природоподобных и ресурсосберегающих технологий».

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».