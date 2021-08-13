Москва, 13 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской телевизионной и радиовещательной (РТРС) сети с 20-летием создания, на сайте Кремля.

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Глава государства подчеркнул, что благодаря компетентности коллектива РТРС и стремлению осваивать новые возможности в России создана крупнейшая в мире цифровая телесеть.

«Этот масштабный проект позволил жителям России пользоваться двадцатью федеральными телеканалами и широкой сетью региональных программ», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, приём аналогового сигнала телевещания полностью прекратился в октябре 2019 года.

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