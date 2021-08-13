Москва, 13 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В настоящее время Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года. Об этом 13 августа на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр в Токио сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что среди возможных городов, которые претендуют на проведение Игр, Казань и Санкт-Петербург.

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Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году. Он также подчеркнул, что конкуренция среди российских городов за право принять их, в случае такого решения, будет жесткой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков считает, что Владивосток вполне возможно в 2036 году можно рассматривать как одного из кандидатов на проведение Олимпийских игр.