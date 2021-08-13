Красноярск, 13 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 по местному времени 13 августа в Красноярском крае действует шесть лесных пожаров в Кежемском и Эвенкийском районах на площади 8,2 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Два лесных пожара локализовано. В тушении принимают участие более 150 человек, пять единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе потушили два лесных пожара в Енисейском и Таймырском Долгано-Ненецком районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи районах края, а также в Норильске действует особый противопожарный режим.