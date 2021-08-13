Ростов, Ярославская область, 13 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области рассказало о планах по развитию туризма в Ростове. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

Ростов Великий

Сейчас в городе началась реконструкция Гостиного двора. Она ведётся в рамках инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России». В реконструированном Гостином дворе хотят открыть самый большой в мире музей велосипедов.

«Здесь будут представлены более ста экспонатов, созданных в период с середины XIX века до 60-х годов ХХ века. Также в здании откроют сеть ресторанов, в том числе русской и европейской кухни, и торговую зону с лучшими образцами сувенирной и гастрономический продукции городов Золотого кольца», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России» было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и генеральным директором ООО «Вояж» Олегом Жаровым. Объём инвестиций составил 1,65 миллиарда рублей.

Проект предусматривает создание туристской инфраструктуры. Среди объектов — Всероссийский центр венчания и крещения и «первый в стране» сюжетный мультимедийный парк, посвящённый истории городов Золотого кольца.

«В доме Серебряниковых планируется открытие музея «Женское счастье» на основе переданной семьей Вениамина Смехова уникальной коллекции дамских сумочек, шляпок, платьев, бижутерии, кружев, некоторые из которых были изготовлены в середине XIX века. Кроме того, предусмотрено создание крупнейшего в России Музея карет и саней, музеев ретро-автомобилей, ювелирных часов, истории кирпичного производства с интерактивной площадкой, музея театра и кино с театральным кафе, бара-музея Васи Ложкина и паба «Английский бульдог» с самой крупной в мире коллекцией бульдогов Александра Гафина», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Олег Жаров планирует установить на озере Неро 14-метровую статую Богородицы. Проект должен быть реализован в течение ближайших 5 лет.