Ярославское правительство заявило о планах по развитию туризма в Ростове
Ростов, Ярославская область, 13 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области рассказало о планах по развитию туризма в Ростове. Об этом сообщает официальный сайт правительства.
Сейчас в городе началась реконструкция Гостиного двора. Она ведётся в рамках инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России». В реконструированном Гостином дворе хотят открыть самый большой в мире музей велосипедов.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России» было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и генеральным директором ООО «Вояж» Олегом Жаровым. Объём инвестиций составил 1,65 миллиарда рублей.
Проект предусматривает создание туристской инфраструктуры. Среди объектов — Всероссийский центр венчания и крещения и «первый в стране» сюжетный мультимедийный парк, посвящённый истории городов Золотого кольца.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Олег Жаров планирует установить на озере Неро 14-метровую статую Богородицы. Проект должен быть реализован в течение ближайших 5 лет.