Калуга, 13 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко заявил, что согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших COVID-19, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенного заболевания с постепенным его угасанием.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения рекомендует до достижения уровня коллективного иммунитета населения вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции через шесть месяцев после перенесенного заболевания или через полгода после предыдущей (первичной) вакцинации.

«Пока в нашем обществе количество привитых граждан не достигнет 60% (уровня коллективного иммунитета), мы рекомендуем обязательно привиться тем, кто переболел COVID-19 или прививался более чем полгода назад. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — отметил Константин Пахоменко.

В настоящее время в Калужской области вакцинация, в том числе повторная, осуществляется в 47 стационарных и 17 мобильных прививочных пунктах.