Пермь, 13 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Пермском крае COVID-отделения больниц пополнят 130 аппаратами неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Пациент с дыхательной недостаточностью

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В десять ковидных стационаров Перми, Чайковского, Березников, Октябрьского, Кудымкара уже поступило 29 единиц такого медобрудования. Еще 14 аппаратов до конца августа получат клиники Перми, Чайковского, Очера, Кудымкара и Соликамска.

В настоящее время находится на стадии заключения договора закупка на поставку 87 аппаратов неинвазивной вентиляции легких. Поставки планируются в 14 медучреждений. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. Стоимость одного аппарата превышает 1 млн рублей, общая стоимость поставок — более 156 млн рублей.

Оборудование предназначено для лечения больных с дыхательной недостаточностью. В отличие от обычных аппаратов при НИВЛ не требуется отключение сознания пациента и установка трахеальной трубки.

Стоит отметить, в начале июля краевое правительство дополнительно на обеспечение лечения от коронавируса выделило 591,4 млн рублей. Их них 110,8 млн рублей направлено на закупку медицинского оборудования, 384,7 — на обеспечение медиков «красных зон» средствами индивидуальной защиты, 95,9 млн рублей — на лекарственные препараты для амбулаторных пациентов.