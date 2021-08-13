Ставрополь, 13 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. На части территории Северного Кавказа долгое время нет дождей, из-за чего метеорологи заявили о чрезвычайной пожароопасности в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане и на Ставрополье. Такая ситуация сохранится еще некоторое время, сообщили в пресс-службе регионального управления Гидрометцентра.

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Так, угроза чрезвычайной пожароопасности (5 класс) существует в северной части, центральных и юго-восточных районах Ставропольского края, на севере Ингушетии и Северной Осетии, а также в низменных районах Дагестана и в северо-восточных и северо-западных районах Чечни.

Помимо этого, на ряде территорий на севере и западе Чечни, северо-востоке Кабардино-Балкарии, местами на Ставрополье, в низменных и приморских районах Дагестана обстановка по пожароопасности отнесена к 4 классу, что является высоким уровнем.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, на остальной территории Северного Кавказа в ближайшие трое суток ожидаются сильные ливни с грозами и градом, усиление шквалистого ветра до 20−25 м/с.