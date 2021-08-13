Якутск, 13 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа действует режим ЧС межрегионального характера. Он позволит эффективнее и быстрее привлекать и перебрасывать в регионы, где горят леса, силы и технику, пишет ЯСИА.

Лесной пожар

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Также ожидается, что такая мера позволит быстрее реагировать на сложную ситуацию с лесными пожарами в этих регионах. Основанием для введения ЧС межрегионального характера стало в том числе то, что лесные пожары в Якутии влияют на жизнь в других субъектах РФ. С инициативой введения межрегионального режима ЧС ранее выступили Минприроды России и Рослесхоз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии и Иркутской области сложилась напряжённая обстановка с лесными пожарами. В Иркутской области действует 26 пожаров на общей площади 141 780 га, в Якутии — 171 лесной пожар, размер охваченной огнём территории — 3 млн 948 тыс. га.