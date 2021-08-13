Якутск, 13 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Якутии было ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади свыше 434 тыс. га. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

«Ликвидировано 18 природных пожаров на общей площади 434 213 га», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за последние 24 часа число природных пожаров в Якутии увеличилось на три очага, а их площадь уменьшилась на 69 255,3 га. Также указывается, что в работах по ликвидации огня задействовано свыше 5 тыс. человек и 755 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии зафиксирован 171 лесной пожар. Размер территории, охваченной огнём, составляет 3 млн 948 тыс. га.