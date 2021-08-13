Тюмень, 13 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Тюмени школу в микрорайоне Тура построит ООО «Завод ЖБИ-3» за 1,6 млрд рублей. об этом сообщается на сайте госзакупок.

Www.jbi-3.ru Микрорайон Тура в Тюмени

Отметим, что ООО «Завод ЖБИ-3» является застройщиком микрорайона Тура. И на участие в тендере заявилась лишь одна строительная фирма. Предприятию предстоит построить трёхэтажное здание школы на 1,5 тыс. учеников с современной инфраструктурой.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 30 июня 2023 года.