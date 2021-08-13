Пенза, 13 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Пензенской области проходит приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Оценивалась работа 625 юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность в 1065 объектах, сообщает региональное министерство образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По состоянию на 13 августа, готовыми к началу учебного года признаны 566 организаций (922 объекта), что составляет 90,5%.

Завершена приемка объектов в городах Кузнецке, Заречном, в Белинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Колышлейском, Никольском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском и Шемышейском районах.

Менее 70% готовности образовательных учреждений отмечается в Земетчинском, Спасском, Лунинском, Бессоновском и Сосновоборском районах.

Основной период приемки школ, детсадов, училищ и вузов продлиться до 17 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министерство образования Пензенской области разработало примерное двухнедельное меню для школьников и детей с особыми пищевыми потребностями.

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