Москва, , 10:55 — REGNUM В Госдуме объяснили прогнозирование возможности «вторжения России в Прибалтику», передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

Страны Прибалтики на карте Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Русофобы продолжают сами себя запугивать, сочиняя все более извращенные сказки про русских, которые «идут». Заодно и пытаясь «пробить» новые деньги на армию», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обозреватель журнала National Interest считает, что успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата этого региона «менее чем за сто часов» до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ.

При таком сценарии, который эксперт считает маловероятным, Вооруженные силы России пройдут через Сувалкский коридор (участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 км).

Читайте ранее в этом сюжете: NI назвал условие для успешного «вторжения» России в Прибалтику