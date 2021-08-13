Екатеринбург, 13 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Уральский федеральный университет (Екатеринбург) изменит правила заселения в общежития, сообщили в пресс-службе вуза.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на УрФУ и памятник Кирову

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков утверждал, что не привитых от коронавируса студентов якобы не пустят в общежития. Однако, судя по нововведениям, от такого «ковид-радикализма» в вузе решили отказаться.

Теперь для заселения в университетские общежития потребуется один из следующих документов: сертификат о вакцинации от коронавируса, медотвод от прививки, справку о перенесённой не позже полугода назад коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее трёх суток назад).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области объяснили, почему больным COVID-19 прописывают разные лекарства.