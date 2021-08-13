Вашингтон, 13 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. На аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу Porsche 911 Carrera, принадлежавший с 1986 по 1987 год голливудскому актёру Тому Крузу. Об этом сообщается на сайте компании.

Gage Skidmore Том Круз

35-летняя модель в кузове тарга прошла почти полное восстановление. За отреставрированное авто нынешний его владелец планирует выручить порядка 51 500 долларов (около 3,8 млн рублей).

В ходе реставрационных работ специалисты восстановили модели лакокрасочное покрытие кузова и кожаный салон. Были заменены подвеска, аккумулятор, а также отремонтированы мотор и коробка передач.

Выставленное на торги авто оснащено климат-контролем, круиз-контролем и новейшей стереосистемой. Спорткар «обули» в шины Continental.

Под капотом машины «трудится» шестицилиндровый «оппозитник» 3.2 максимальной производительностью 230 л. с.

Напомним, аукционный дом RM Sotheby's готовит к торгам сорокалетнюю модель Lamborghini Miura P400 S. Торги состояться 14 августа 2020 года в Мотерее (Калифорния, США).

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