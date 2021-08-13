Канберра, , 10:56 — REGNUM В последние дни по мере того, как Сидней становится очевидным эпицентром распространения коронавируса в Австралии, в адрес премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян поступают обвинения в «нерешительности и попустительстве», поскольку ее правительство отказывается блокировать въезды и выезды из города. Однако федеральное правительство Австралии не считает, что, действуя таким образом, Бережиклян совершает ошибку. Об этом 13 августа сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Как отмечают журналисты, в ходе пресс-конференции, состоявшейся после национального заседания правительства и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, и главный санитарный врач страны Пол Келли поддержали премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Бережиклян, которую недавно критиковали другие премьер-министры штатов за отказ полностью закрыть Сидней.

«Премьер-министр Нового Южного Уэльса смогла ответить на вопросы, которые были подняты сегодня на встрече, и они были подняты в позитивном ключе, и, как я думаю, они были рассмотрены в хорошем духе», — заверил общественность Моррисон.

Ранее Бережиклян призывали взять Сидней в «стальное кольцо».