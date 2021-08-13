Нерчинск, Забайкальский край, 13 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 13 августа сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие двое суток на реке Аргунь у села Олочи в Нерчинско-Заводском районе подъем продолжится. Ожидается подтопление автодороги Нерчинский Завод — Аргунск, а также поймы в районе села Ишага.

Цитата из Instagram «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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На реках Амур, Шилка, отдельных участках Аргуни, Ингоды, на малых реках юго-восточных и восточных районов уровни воды повысились на 3−41 см. На реке Чита у города Чита прошел пик паводка, начался спад.

Поймы рек Аргунь у гидропоста Молоканка и села Аргунск подтоплены на 41−54 см, у села Новоцурухайтуй — на 107 см. Реки Шилка у села Кокуй — на 27 см, Онон у сел Оловянная и Нижний Цасучей на 2−28 см, Хойто-Ага у села Хойто-Ага на 17 см, Чита у сел Шишкино и Бургень на 37−51 см, у города Чита на 33 см, Куэнга у сел Кумаканда, Дунаево, Налгекан и Бородинское на 4−73 см.

Поймы рек Олекма у села Средняя Олекма и Витим у села Неляты освободились от воды. В ближайшие двое суток продолжится подъем уровней воды на реках Амур на 11 см, Аргунь — на 32 см, в верхнем и нижнем течении Шилки — на 4−6 см, в нижнем течении Ингоды — на 4−6 см, на реке Витим у села Романовка — на 80 см.

На остальных реках сохранится спад.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 августа спасатели предупредили о том, что на реке Чита у города Чита ожидается прохождение пика паводка с подъемом уровней воды на 10−15 см, затем начнётся спад, но вода на пойме сохранится.

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