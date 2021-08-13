Канберра, 13 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. 13 августа Австралия преодолела еще одну знаковую отметку по массовой иммунизации от COVID-19 — 25% населения полностью привиты. По данным главы национальной группы по борьбе с COVID-19 в Австралии генерал-лейтенанта Джона Фрюена, интерес к вакцинации со стороны австралийцев очень «огромный». Об этом он заявил, выступая перед журналистами 13 августа, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Недавние опросы показывают нам, что 79% австралийцев готовы пройти вакцинацию, а еще 14 процентов все еще думаю, будут ли они делать это», — отметил высокопоставленный военный.

Генерал-лейтенант Фрюен сказал, что такие статистические данные «обнадеживают».

В свою очередь, выступивший на той же пресс-конференции главный санитарный врач Австралии профессор Пол Келли заявил, что данные из Великобритании и Сингапура, двух стран с высокой долей привитого населения, показывают наличие четких защитных свойств после успешной иммунизации населения от COVID-19.