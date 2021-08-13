Пекин, 13 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи в Голог-Тибетском автономном округе, распложённом в северо-западной китайской провинции Цинхай. Об этом 13 августа сообщает Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение

Уточняется, что подземные толчки были зарегистрированы в 12:21 (07:21 мск) на в высокогорном уезде Мадо. Очаг землетрясения находился на глубине 8 км.

При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5.