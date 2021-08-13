Вашингтон, 13 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Отец американской певицы Бритни Спирс — Джеймс Спирс — согласился на отказ от опекунства над своей дочерью. Об этом 13 августа сообщает журнал Variety.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По информации источника, адвокатом отца певицы было направлено соответствующее уведомление в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

«Хоть господин Спирс и является беспрестанной целью необоснованных атак, он считает, что публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери», — приводит издание часть текста документа.

Также в нем отмечается, что Джеймс Спирс готов сотрудничать с судом для того, чтобы передать профессиональному аудитору право контролировать финансы Бритни Спирс, как этого требовал новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт.

Напомним, в 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений по поводу ее душевного здоровья, после чего в течение 10 лет ее финансы, включая многомиллионный трастовый фонд, находились под контролем Джеймса Спирса и назначенного судом адвоката.

Затем, в 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы, а в июле текущего года сама певица попросила суд отменить опекунство над ней, которое продолжается уже около 13 лет.

Отметим, в настоящее время состояние певицы Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн, она является обладательницей ряда музыкальных наград, включая Grammy.