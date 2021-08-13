Челябинск, 13 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё несколько жителей пострадали от телефонных мошенников. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Так, новые заявления зарегистрированы в отделах полиции «Калининский» и «Советский». В обоих случаях пострадавшим позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками некого банка. Из-за страха лишиться своих сбережений люди перевели деньги мошенникам.

Семейная пара вначале отдала звонившим почти 200 тыс. рублей, потом — почти 300 тыс. и наконец оформила кредит на 270 тыс. рублей, обналичили деньги и перевели мошенникам. А 50-летняя женщина лишилась около 240 тыс. рублей.