Москва, 13 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Москве в бывших промышленных зонах за последние 10 лет построено и сдано в эксплуатацию 27,8 млн кв. метров недвижимости, в том числе и 18,8 млн к. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Mos.ru Промзона

По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, сейчас полностью реорганизовано или находится в стадии строительства более 6,5 тыс. га промзон.

Большая реорганизация ведется на территории таких промзон как «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Верхние Котлы», «Медведково», «Октябрьское поле», «Южное Очаково» и др. Развитие промзон позволяет создавать комфортные жилые районы с необходимой инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнется реорганизация ещё семи участков бывших промышленных зон.

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